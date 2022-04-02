Російські олігархи намагаються сховати майно від санкцій - прокуратура США — Finance.ua

Російські олігархи намагаються сховати майно від санкцій - прокуратура США

Вчора 19:27 — Фондовий ринок

Російські олігархи намагаються сховати майно від санкцій - прокуратура США, GETTY IMAGES

Прокуратура США знайшла докази, що російські олігархи намагаються сховати своє майно від західних санкцій, запроваджених після нападу рф на Україну.

Про це заявив глава групи KleptoCapture при Мін’юсті США, прокурор Ендрю Адамс в інтерв’ю Reuters

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«Існують спроби (олігархів рф. — Ред.) — про деякі з них публічно повідомляється — переміщувати, наприклад, рухоме майно у вигляді яхт, літаків ... в юрисдикції, де, я думаю, люди вважають, що це було б важче розслідувати і важко заморозити», — сказав Адамс.

За його словами, відстежувати активи олігархів часто буває важко, оскільки вони приховані за кількома колами фіктивних компаній, розкиданих по всьому світу.

За словами Адамса, його група вже отримує конкретну інформацію з країн, які раніше вважалися «безпечними гаванями» для олігархів. Водночас він відмовився надати деталі конкретних юрисдикцій, які вже надали інформацію, або назвати імена конкретних осіб, які перебувають під слідством.

Нагадаємо, Мін’юст США створив робочу групу KleptoCapture, яка слідкуватиме за дотриманням запроваджених проти росії санкцій. Щодо порушників буде проведено судове розслідування, а в разі неможливості арешту будуть накладати арешт на активи та конфісковуватимуть майно.

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