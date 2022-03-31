Британія заборонила техобслуговування літаків та кораблів російських олігархів — Finance.ua

Британія заборонила техобслуговування літаків та кораблів російських олігархів

Вчора 11:46 — Світ

Великобританія посилила санкції щодо російських олігархів. Лондон заборонив технічне обслуговування літаків або кораблів, які належать громадянам рф з санкційного списку або їх підприємствам.

Про це повідомляє прес-служба британського уряду

«Завдяки цим новим повноваженням, закріпленим в парламенті за допомогою законодавчого акту, Великобританія тепер може заборонити олігархам, які перебувають під санкціями, отримувати вигоду з провідної світової авіаційної та морської промисловості та інженерів Великобританії», — зазначено в повідомленні.

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Зазначається, що прийнятий закон вже застосували щодо бізнесменів Євгена Швідлера та Олега Тинькова.

«Немає сумніву, що путін і його еліта були здивовані силою наших санкцій. Ми будемо продовжувати посилювати тиск до тих пір, поки в Україні знаходяться російські війська, націлені не тільки на бізнес олігархів, але і на їх активи та міжнародний спосіб життя», — прокоментувала новий закон міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас.

У свою чергу державний секретар з транспорту Грант Шаппс вказав, що законодавство Британії дозволяє розширити способи позбавлення російських олігархів «доступу до їх розкішних іграшок».

«Наші економічні та транспортні санкції працюють на те, щоб задушити тих, хто найбільш замішаний в путінському режимі, гарантуючи, що ніхто на території Великобританії не зможе підтримати нелюдський напад путіна на Україну», — підсумував Шаппс.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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