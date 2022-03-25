Російські олігархи масово розпродують свої літаки (фото) — Finance.ua

Російські олігархи масово розпродують свої літаки (фото)

Вчора 17:41 — Фондовий ринок

Приватні літаки Володимира Потаніна, Юрія Шефлера, Рустама Терегулова, Олександра Свєтакова, Аркадія Воложа та Едуарда Бермана виставлені на продаж.

Джерело: співрозмовники УП в авіаційній сфері.

Інформація про продаж GULFSTREAM G650 наближеного до Путіна олігарха Володимира Потаніна вже розміщена на сайті оператора борту та ресурсів з продажу літаків. Борт 2017 коштує близько 60 мільйонів доларів.

Нагадаємо, в державному підприємстві «Антонов» підрахували , скільки коштуватиме добудувати легендарний АН-225 «Мрія» — копію літака, знищеного російськими окупантами під Гостомелем. За попередніми даними, будівництво коштуватиме 1 млрд доларів.

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