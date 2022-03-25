Російські олігархи масово розпродують свої літаки (фото) — Finance.ua
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Російські олігархи масово розпродують свої літаки (фото)

Вчора 17:41Фондовий ринок
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Приватні літаки Володимира Потаніна, Юрія Шефлера, Рустама Терегулова, Олександра Свєтакова, Аркадія Воложа та Едуарда Бермана виставлені на продаж.
Джерело: співрозмовники УП в авіаційній сфері.
Російські олігархи масово розпродують свої літаки (фото)
Російські олігархи масово розпродують свої літаки (фото)
Інформація про продаж GULFSTREAM G650 наближеного до Путіна олігарха Володимира Потаніна вже розміщена на сайті оператора борту та ресурсів з продажу літаків. Борт 2017 коштує близько 60 мільйонів доларів.
Російські олігархи масово розпродують свої літаки (фото)
Нагадаємо, в державному підприємстві «Антонов» підрахували, скільки коштуватиме добудувати легендарний АН-225 «Мрія» — копію літака, знищеного російськими окупантами під Гостомелем. За попередніми даними, будівництво коштуватиме 1 млрд доларів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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