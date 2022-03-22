Миллиард долларов на «Мрию». Сколько будет стоить строительство самолета — Finance.ua

Миллиард долларов на «Мрию». Сколько будет стоить строительство самолета

Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Миллиард долларов на «Мрию». Сколько будет стоить строительство самолета

В государственном предприятии «Антонов» подсчитали, сколько будет стоить достроить легендарный АН-225 «Мрия» — копию самолета, уничтоженного российскими оккупантами под Гостомелем. По предварительным данным, строительство обойдется в 1 млрд долларов.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГП «Антонов» Лариса Дроздова в эфире телемарафона.

«Были сделаны подсчеты. Где-то от 700 млн долларов до 1 млрд нужно будет, чтобы достроить ту „Мрию“, которая есть», — отметила спикер.

Напомним, один из крупнейших и мощнейших самолетов в мире АН-225 «Мрия» был уничтожен российскими военными 27 февраля. Это произошло на аэродроме «Антонов» в городе Гостомель, недалеко от Киева.

В Укроборонпроме сообщали, что на строительство нового самолета требуется по меньшей мере 3 млрд долларов и более 5 лет.

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