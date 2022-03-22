Миллиард долларов на «Мрию». Сколько будет стоить строительство самолета — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Миллиард долларов на «Мрию». Сколько будет стоить строительство самолета

Сегодня 11:32Казна и Политика
113
Миллиард долларов на «Мрию». Сколько будет стоить строительство самолетаМиллиард долларов на «Мрию». Сколько будет стоить строительство самолета
В государственном предприятии «Антонов» подсчитали, сколько будет стоить достроить легендарный АН-225 «Мрия» — копию самолета, уничтоженного российскими оккупантами под Гостомелем. По предварительным данным, строительство обойдется в 1 млрд долларов.
Об этом сообщила пресс-секретарь ГП «Антонов» Лариса Дроздова в эфире телемарафона.
«Были сделаны подсчеты. Где-то от 700 млн долларов до 1 млрд нужно будет, чтобы достроить ту „Мрию“, которая есть», — отметила спикер.
Напомним, один из крупнейших и мощнейших самолетов в мире АН-225 «Мрия» был уничтожен российскими военными 27 февраля. Это произошло на аэродроме «Антонов» в городе Гостомель, недалеко от Киева.
В Укроборонпроме сообщали, что на строительство нового самолета требуется по меньшей мере 3 млрд долларов и более 5 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: РБК-Україна
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.