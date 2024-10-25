російська війна досі створює тиск на економіку Європи — МВФ — Finance.ua
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російська війна досі створює тиск на економіку Європи — МВФ

Світ
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російська війна досі створює тиск на економіку Європи — МВФ
російська війна досі створює тиск на економіку Європи — МВФ
Негативні чинники війни росії проти України не зникли з часом та продовжують створювати тиск на економічне зростання країн Європи, передусім шоковими цінами на енергоносії, інфляцією, а також невизначеністю подальшої ситуації.
Про це заявив голова Європейського департаменту МВФ Альфред Каммер.
«Головною причиною поганої динаміки у Європі насправді є великий шок від цін на енергоносії, спричинений росією», — зауважив представник Фонду.
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Він зазначив, що досі європейська економіка відновлюється від цієї кризи помірними темпами.
Каммер деталізував, що, зокрема, Німеччина серйозно постраждала через ціновий шок на енергоносії, оскільки має енергоємне виробництво.
«Це прямий вплив російської війни», — зауважив представник МВФ.
Інший негативний чинник агресії рф, який вплинув на європейську економіку, полягає у зростанні інфляції. Через це у Європі доводилося запроваджувати жорсткішу монетарну політику.
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Крім того, досі залишається невизначеність від того, скільки ще триватиме російська війна та наскільки масштабними будуть її наслідки. Це має безпосередній вплив на прогнози 2025 року щодо економічного зростання у Європі.
«Це невизначеність для споживачів, які цікавляться, що станеться з цінами на енергоносії у майбутньому. Це невизначеність для інвесторів, коли вони намагаються спрогнозувати, що відбуватиметься в середньостроковій перспективі», — зауважив представник МВФ.
Тож, за його словами, ці занепокоєння досі мають місце в Європі, і це є «прямим впливом того, що війна росії проти України все ще має наслідки для розвитку європейської економіки».
За матеріалами:
Укрінформ
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