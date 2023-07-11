російська компанія оголосила про будівництво другого заводу з виробництва БПЛА — Finance.ua

російська компанія оголосила про будівництво другого заводу з виробництва БПЛА Сьогодні 03:17 — Світ

російська компанія оголосила про будівництво другого заводу з виробництва БПЛА

російська компанія «Робоавиа» оголосила про будівництво другого заводу з виробництва БПЛА, який зведуть у Ростовській області, а перший уже нібито працює в окупованому Криму — у Сімферополі.

Про це повідомляє російське інформагентство «Інтерфакс» із посиланням на заступника губернатора регіону Ігоря Сорокіна.

Також повідомляється про підписання угоди про початок будівництва місцевою владою і гендиректором ТОВ «Робоавіа» Романом Гуровим.

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Будівництво заводу коштуватиме 500 млн рублів.

Передбачається, що підприємство випускатиме 1100 безпілотників на рік.

«Після завершення будівництва на підприємстві з’явиться на першому етапі - 200, а на наступних етапах — 500 нових робочих місць. Обсяг інвестицій у виробництво складе близько 500 млн рублів», — повідомив заступник губернатора регіону Сорокін.

За його словами, компанія вже побудувала такий завод у Сімферополі, він випускає на місяць 16 БПЛА і квадрокоптерів.

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