російська компанія оголосила про будівництво другого заводу з виробництва БПЛА — Finance.ua
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російська компанія оголосила про будівництво другого заводу з виробництва БПЛА

Світ
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російська компанія оголосила про будівництво другого заводу з виробництва БПЛА
російська компанія оголосила про будівництво другого заводу з виробництва БПЛА
російська компанія «Робоавиа» оголосила про будівництво другого заводу з виробництва БПЛА, який зведуть у Ростовській області, а перший уже нібито працює в окупованому Криму — у Сімферополі.
Про це повідомляє російське інформагентство «Інтерфакс» із посиланням на заступника губернатора регіону Ігоря Сорокіна.
Також повідомляється про підписання угоди про початок будівництва місцевою владою і гендиректором ТОВ «Робоавіа» Романом Гуровим.
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Будівництво заводу коштуватиме 500 млн рублів.
Передбачається, що підприємство випускатиме 1100 безпілотників на рік.
«Після завершення будівництва на підприємстві з’явиться на першому етапі - 200, а на наступних етапах — 500 нових робочих місць. Обсяг інвестицій у виробництво складе близько 500 млн рублів», — повідомив заступник губернатора регіону Сорокін.
За його словами, компанія вже побудувала такий завод у Сімферополі, він випускає на місяць 16 БПЛА і квадрокоптерів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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