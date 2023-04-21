російська "дочка" Deutsche Bank наростила рекордний прибуток — Finance.ua

російська "дочка" Deutsche Bank наростила рекордний прибуток Сьогодні 09:11 — Фондовий ринок

російська "дочка" Deutsche Bank наростила рекордний прибуток

російський «Дойче Банк», підконтрольний німецькому Deutsche Bank, за підсумками минулого року наростив рекордні прибутки. Обсяг чистого доходу сягнув 5,4 мільярда рублів.

Такі дані випливають зі звітності російських стандартів бухгалтерського обліку (РСБО), пишуть російські медіаресурси.

Як зазначається, на тлі кризи доходи представництва німецького банку у росії у минулому календарному році збільшилися у 5,8 раза. Показник став рекордним щонайменше із 1999 року.

До цього максимальний фінансовий результат «Дойче Банку» було зафіксовано під час кризи 2009 року — 3,4 мільярда рублів.

2022 року Deutsche Bank повідомив про намір повністю згорнути бізнес на території росії. При цьому прибутковість бізнесу зростала на тлі згортання діяльності.

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Водночас сукупні активи «Дойче Банку» за рік просіли на 36,3%, до 81,6 мільярда рублів.

Варто зауважити, що Deutsche Bank повідомляв про зростання прибутку 2022 року. Як заявив генеральний директор банку Крістіан Шьюїнг, Deutsche Bank, перш за все, виграв від підвищення відсоткових ставок. До 2025 року загальний дохід банку має зрости до приблизно 30 млрд євро. Фінансовий директор висловлює упевненість у тому, що банк досягне поставленої мети, попри економічну невизначеність.

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