Deutsche Bank виплатить акціонерам понад $26 млн — Finance.ua

Deutsche Bank виплатить акціонерам понад $26 млн Вчора 19:14 — Фондовий ринок

Deutsche Bank виплатить акціонерам понад $26 млн

Deutsche Bank AG погодився виплатити $26,25 млн для врегулювання позову акціонерів США, які звинувачували німецький банк у веденні бізнесу з ризикованими клієнтами, такими як Джеффрі Епштейн і російські олігархи.

Попереднє грошове врегулювання, подане в п’ятницю до федерального суду Манхеттена, вимагає схвалення окружного судді США Джеда Ракоффа. Суддя Ракофф раніше, у червні, дозволив продовжити запропонований груповий позов.

Акціонери на чолі з Юнь Вангом, який торгував акціями Deutsche Bank у 2018 та 2020 роках, стверджували, що банк знав, що його засоби контролю за клієнтами та боротьби з відмиванням грошей неефективні, і що ціна його акцій впала, коли з’явилися проблеми.

У позові було звинувачено роботу Deutsche Bank з Епштейном, покійним фінансистом, а також з естонським відділенням Danske Bank, яке виявилося замішаним у скандалі з відмиванням грошей.

Акціонери виступали проти того, що клієнтами банку були такі особи як мільярдер Роман Абрамович та інші російські олігархи. П’ятничне врегулювання поширюється на інвесторів Deutsche Bank у Сполучених Штатах з 14 березня 2017 року по 18 вересня 2020 року.

Представники банку відмовляються від коментарів. Банк раніше намагався показати інвесторам, що він усунув недоліки внутрішнього контролю.

Сторона позивачів заявила, що отримані виплати не покривають всіх отриманих збитків від необачної політики банку щодо залучення клієнтів.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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