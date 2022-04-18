росіяни зможуть купувати валюту. Центробанк рф дещо послабив валютний контроль — Finance.ua

8 квітня центробанк країни-агресора дещо помʼякшив введені заходи валютного контролю. З 11 квітня регулятор дозволив деяким категоріям громадян знімати готівку зі своїх рахунків не лише в доларах, а й у євро, зберігши загальний ліміт зняття на рівні $10 000.
З 18 квітня російські банки можуть продавати валюту, але тільки ту, яка надійшла до кас із 9 квітня.
Нагадаємо, 9 березня центробанк рф запровадив тимчасовий порядок операцій із готівковою валютою терміном на пів року. росіянам дозволили знімати готівку лише з раніше відкритих рахунків та депозитів, лише в доларах та в межах $10 000.
Заощадження в інших валютах або понад ліміт могли бути видані тільки в рублях. Купувати валюту було дозволено лише в безготівковій формі.
У квітні курс рубля, що обвалився після початку війни, помітно зміцнився.