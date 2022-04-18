росіяни зможуть купувати валюту. Центробанк рф дещо послабив валютний контроль — Finance.ua

росіяни зможуть купувати валюту. Центробанк рф дещо послабив валютний контроль

Вчора 16:13 — Валюта

росіяни зможуть купувати валюту. Центробанк рф дещо послабив валютний контроль

Центробанк рф від 18 квітня відновив для банків можливість продавати готівкову валюту населенню.

Це передбачено помʼякшенням тимчасового порядку операцій із готівковою валютою, оголошеного 8 квітня, пише Meduza

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8 квітня центробанк країни-агресора дещо помʼякшив введені заходи валютного контролю. З 11 квітня регулятор дозволив деяким категоріям громадян знімати готівку зі своїх рахунків не лише в доларах, а й у євро, зберігши загальний ліміт зняття на рівні $10 000.

З 18 квітня російські банки можуть продавати валюту, але тільки ту, яка надійшла до кас із 9 квітня.

Нагадаємо, 9 березня центробанк рф запровадив тимчасовий порядок операцій із готівковою валютою терміном на пів року. росіянам дозволили знімати готівку лише з раніше відкритих рахунків та депозитів, лише в доларах та в межах $10 000.

Заощадження в інших валютах або понад ліміт могли бути видані тільки в рублях. Купувати валюту було дозволено лише в безготівковій формі.

У квітні курс рубля, що обвалився після початку війни, помітно зміцнився.

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