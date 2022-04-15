росіяни вивели з банків майже 10 мільярдів доларів в березні — Finance.ua
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росіяни вивели з банків майже 10 мільярдів доларів в березні

Вчора 10:26Валюта
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росіяни вивели з банків майже 10 мільярдів доларів в березніросіяни вивели з банків майже 10 мільярдів доларів в березні
росіяни у березні зняли з валютних рахунків 9,8 млрд доларів, відтік продовжився другий місяць поспіль і міг бути потужнішим, ніж у лютому.
Про це повідомляє РБК з посиланням на дані російського Центробанку.
В умовах обмежень Центробанку рф росіяни минулого місяця продовжили знімати валюту з депозитів та рахунків. У березні валютні заощадження населення російських банках скоротилися на 9,8 млрд доларів.
Найбільший відтік валюти з рахунків та депозитів спостерігався у першу декаду місяця та припинився в останній тиждень березня.
На динаміку валютних залишків вплинуло запровадження обмежень з боку ЦБ рф: 9 березня він на півроку заборонив кредитним організаціям видавати клієнтам-фізособам на руки будь-яку іноземну валюту, крім доларів, та ввів ліміт на зняття коштів — 10 тис. долл в еквіваленті.
Забрати валюту могли лише ті клієнти, які відкрили рахунок або терміновий внесок до 9 березня. Нові вклади або кошти понад ліміт можна зняти тільки в рублях. З 11 квітня ЦБ дозволив банкам видавати в межах лімітів євро, а з 18 квітня клієнти матимуть змогу купувати готівкову валюту у відділеннях.
Значний відтік коштів населення з валютних рахунків та депозитів продовжився другий місяць поспіль і міг бути більшим, ніж у лютому. Натомість росіяни повертали рублі на банківські рахунки через високі ставки.
За матеріалами: Українська правда
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