росіяни та білоруси більше не можуть бронювати житло на Airbnb — Finance.ua

росіяни та білоруси більше не можуть бронювати житло на Airbnb

Вчора 10:49 — Особисті фінанси

росіяни та білоруси більше не можуть бронювати житло на Airbnb

Платформа для оренди житла Airbnb заборонила користувачам з росії та білорусі здійснювати бронювання на сайті з 4 квітня.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Всі бронювання в росії та білорусі, що розпочинаються 4 квітня 2022 року і пізніше, скасовані. Ще на початку березня Airbnb повідомила про зупинку всіх операцій на території країни-агресора та білорусі.

Це означає, що бронювання житла у росії та білорусі припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання будь-де.

«Календарі оголошень в росії та білорусі заблоковані. Прийом нових гостей тепер неможливий. ... Гостям з росії та білорусі більше не доступне оформлення бронювань на Airbnb», — йдеться у повідомленні.

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