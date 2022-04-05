росіяни та білоруси більше не можуть бронювати житло на Airbnb — Finance.ua
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росіяни та білоруси більше не можуть бронювати житло на Airbnb

Вчора 10:49Особисті фінанси
1564
росіяни та білоруси більше не можуть бронювати житло на Airbnbросіяни та білоруси більше не можуть бронювати житло на Airbnb
Платформа для оренди житла Airbnb заборонила користувачам з росії та білорусі здійснювати бронювання на сайті з 4 квітня.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
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Всі бронювання в росії та білорусі, що розпочинаються 4 квітня 2022 року і пізніше, скасовані. Ще на початку березня Airbnb повідомила про зупинку всіх операцій на території країни-агресора та білорусі.
Це означає, що бронювання житла у росії та білорусі припинено, а гості з цих країн більше не зможуть оформити бронювання будь-де.
«Календарі оголошень в росії та білорусі заблоковані. Прийом нових гостей тепер неможливий. ... Гостям з росії та білорусі більше не доступне оформлення бронювань на Airbnb», — йдеться у повідомленні.

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За матеріалами: Економічна Правда
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