Безкоштовне житло для біженців: як отримати купон на airbnb — Finance.ua

Безкоштовне житло для біженців: як отримати купон на airbnb

Вчора 08:34 — Нерухомість

Війна змусила тікати мільйони українців за кордон.

І попри те, що європейці приймають біженців доволі гостинно, проблема з житлом все ще залишається однією з найактуальніших для вимушених переселенців.

Саме тому провідний сервіс для винаймання осель Airbnb вирішив підтримати тих, хто поїхав з рідного дому через війну.

Тепер у кожного громадянина є можливість отримати купон на суму від 1000 до 2000 євро, яким можна оплатити проживання.

Розповідаємо, де можна подати заявку на отримання ваучера та як правильно заповнити спеціальну форму.

Як подати заявку на сайті Nova Ukraine?

Nova Ukraine виступає партнером Airbnb та надає гуманітарну допомогу українцям.

На сайті організації кожен український біженець, що покинув Батьківщину після 20 лютого 2022 року або планує виїжджати зараз може подати заявку на отримання безкоштовного ваучера, яким можна оплатити проживання в європейських країнах.

Подати заяву можна за допомогою спеціальної форми або надіслати її на електронну пошту refugees@novaukraine.org з указанням даних про склад вашої родини.

Пріоритет надають родинам, які подали всі відомості правильно, а також потребують оселі найближчим часом.

Після розгляду заяву ваучер надішлють на вашу електронну скриньку протягом 2-4 днів.

Купон має термін дії, однак ви самостійно визначаєте для себе дати та тривалість оренди житла.

Як правильно заповнити форму?

Аби ви не чекали на розгляд заявки тижнями та якомога швидше отримали купон, обов’язково вкажіть:

Електронну адресу.

Ваше ім’я та прізвище так, як вони написані в закордонному паспорті.

Контактні дані (номер телефону, інші способи зв’язку з вами).

Дату виїзду з України.

Прикріпіть фото першої сторінки паспорта вашим ім’ям та фотографією.

Якщо ви перебуваєте не в Україні, завантажте фото сторінки вашого паспорта або міграційної картки, де видно дату останнього виїзду з України та номер вашого паспорта.

Якщо ви в Україні, надішліть скріншот вашої геолокації в Google мапі.

Кількість людей у вашій родині, яким потрібна оселя.

Імена всіх членів родини, з якими ви проживатимете.

Країну, в якій ви орендуватимете житло.

Чи можна подати заявку на ваучер через інші сервіси?

Так, ще один партнер Airbnb — організація Марш Жінок.

Після того, як ви заповните форму, посилання на яку є в телеграм-боті Маршу Жінок, організація її перевірить та відправить на розгляд до Airbnb.

Далі ви отримаєте лист з усіма вказівками від Airbnb, який підкаже, як скористатися купоном на житло в країні, до якої ви вимушено їдете.

Важливо зазначити, що:

Така можливість доступна тільки для жінок та дітей, які тікають закордон від війни.

Обрати з можна тільки одну країну: отримати ваучер на житло в кількох державах не вийде.

Люди, дані яких ви вказуєте в заявці, обов’язково мають проживати в заброньованій оселі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.