Росіяни потягами вивозять зерно із Запорізької області до Криму — Finance.ua
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Росіяни потягами вивозять зерно із Запорізької області до Криму

Вчора 05:58Кримінал
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російські окупанти потягами вивозять зерно із Запорізької області до Криму.
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
«На сьогодні із зерном відбуваються кричущі факти крадіжки, які почалися понад місяць тому, коли з наших елеваторів і токів вони почали його забирати. Але масштаби крадіжок спочатку були зовсім іншими, приблизно 20-30 машин на день вивозили у бік Криму. А сьогодні ми говоримо про інші цифри — вони почали вивозити його потягами. Вони готуються так само вкрасти і новий урожай. Наше завдання — фіксувати все, що відбувається», — сказав Федоров.
Як відомо, на інформацією українських чиновників, станом на 7 червня росія вкрала близько 500 000 тонн української пшениці на суму 100 мільйонів доларів з моменту російського вторгнення в лютому.
Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що в продовольчій кризі, яка розгортається у світі через війну в Україні, винна лише росія. Попри пропаганду кремля, яка поширює фейки, наслідки російського вторгнення в Україну зачепили весь світ.
6 червня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що у США є докази того, що росія краде зерно з України для продажу з метою отримання прибутку.
За матеріалами: УНІАН
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