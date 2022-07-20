росія вдвічі скоротить постачання газу «Північним потоком» — Finance.ua
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росія вдвічі скоротить постачання газу «Північним потоком»

Енергетика
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Пропускна спроможність газопроводу «Північний потік-1», через який росія найбільше перекачує газ до Європи, може бути вдвічі знижена. путін заявив, що це відбудеться нібито через повільний ремонт обладнання.
Про це повідомляє Reuters.
Трубопровід простоює для проведення щорічного технічного обслуговування з 11 до 21 липня. За даними агентства, «Північний потік-1» відновить експорт газу відповідно до графіка, але із зменшеною потужністю.
Після візиту до Тегерану путін розповів журналістам, що в трубопроводі експлуатуються п’ять газоперекачувальних агрегатів Siemens Energy, а ще один агрегат вийшов з ладу через «розсипання внутрішньої обшивки».
«Там працюють дві машини, вони качають 60 млн кубометрів на добу... Якщо одну не повернуть, буде одна, яка становить 30 млн кубометрів. „Газпром“ тут до чого?» — запитав путін, звинувачуючи в проблемах компанію, яка займалася ремонтом.
Він додав, що ще одна газоперекачувальна турбіна має бути відправлена на ремонт 26 липня.
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Він також наголосив, що «Газпром» нібито не винен у скороченні транзитних потужностей, у тому числі у закритті Києвом одного з маршрутів через Україну до Європи. Як відомо, станцію «Сохрановка» в Луганській області було захоплено російськими військами.
За словами президента росії, «Газпром» готовий виконати свої зобов’язання щодо експорту газу.
10 липня Канада погодилася повернути турбіну для газопроводу «Північний потік-1», яка була на заводі «Дорваль» і не транспортувалася через санкції проти росії. На відправленні обладнання наполягала Німеччина.
За матеріалами:
УНІАН
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