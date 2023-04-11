росія скоротила видобуток нафти на 700 тисяч барелів на добу – Bloomberg — Finance.ua
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росія скоротила видобуток нафти на 700 тисяч барелів на добу – Bloomberg

Енергетика
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росія скоротила видобуток нафти на 700 тисяч барелів на добу – Bloomberg
росія скоротила видобуток нафти на 700 тисяч барелів на добу – Bloomberg
російське міністерство енергетики заявило, що минулого місяця країна скоротила видобуток нафти приблизно на 700 000 барелів на добу.
Про це пише Bloomberg.
Агентство зазначає, що за даними міністерства енергетики, які не є публічними, виробники видобувають в середньому 1,28 млн тонн нафти на добу.
Це еквівалентно понад 9,4 млн барелів, що означає, що минулого місяця скорочення видобутку лише сирої нафти становило майже 700 тис. барелів на добу.
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Додається, що загальний березневий видобуток сирої нафти і газового конденсату в рф в середньому склав 1,4 млн тонн. Це еквівалентно 10,36 млн барелів на добу, порівняно з 11,1 млн барелів у лютому за розрахунками агентства.
У результаті загальне скорочення в середньому склало 740 000 барелів на добу, свідчать дані.
Однак ця цифра не узгоджується з даними про березневий морський експорт і постачання на російські нафтопереробні заводи, що посилює невизначеність щодо того, скільки нафти насправді викачує рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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