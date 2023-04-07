Сінгапур майже втричі збільшив імпорт російської нафти після обмежень Євросоюзу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Сінгапур майже втричі збільшив імпорт російської нафти після обмежень Євросоюзу

Енергетика
21
Сінгапур майже втричі збільшив імпорт російської нафти після обмежень Євросоюзу
Сінгапур майже втричі збільшив імпорт російської нафти після обмежень Євросоюзу
Після введення ембарго на імпорт російської нафти в ЄС Сінгапур майже втричі збільшив закупівлю палива з рф.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що азійський нафтовий хаб імпортував у першому кварталі 2023 року 741 000 тонн російської нафти, що становить близько 23% від загального імпорту нафтопродуктів до Сінгапура.
Видання зазначає, що цей показник збільшився з приблизно 261 000 тонн, імпортованих у четвертому кварталі минулого року.
Повномасштабне вторгнення рф до України та його наслідки повністю змінили ринок нафти у Євросоюзі. Частка агресора впала майже у вісім разів, а головним постачальником стали США.
Як свідчать дані Eurostat, до лютого 2022 року частка рф на ринку ЄС становила від 24% до 31% (від 39,65 млн барелів до 49,69 млн барелів).
Починаючи з травня 2022 року імпорт із рф почав знижуватися і в грудні 2022 року становив 7,64 млн барелів — всього 4% від загального обсягу імпорту. Не в останню чергу це пов’язано із запровадженням ембарго на російську нафту з 5 грудня 2022 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.