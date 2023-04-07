Сінгапур майже втричі збільшив імпорт російської нафти після обмежень Євросоюзу — Finance.ua

Сінгапур майже втричі збільшив імпорт російської нафти після обмежень Євросоюзу Сьогодні 18:21 — Енергетика

Сінгапур майже втричі збільшив імпорт російської нафти після обмежень Євросоюзу

Після введення ембарго на імпорт російської нафти в ЄС Сінгапур майже втричі збільшив закупівлю палива з рф.

Про це повідомляє Reuters

Зазначається, що азійський нафтовий хаб імпортував у першому кварталі 2023 року 741 000 тонн російської нафти, що становить близько 23% від загального імпорту нафтопродуктів до Сінгапура.

Видання зазначає, що цей показник збільшився з приблизно 261 000 тонн, імпортованих у четвертому кварталі минулого року.

Повномасштабне вторгнення рф до України та його наслідки повністю змінили ринок нафти у Євросоюзі. Частка агресора впала майже у вісім разів, а головним постачальником стали США.

Як свідчать дані Eurostat, до лютого 2022 року частка рф на ринку ЄС становила від 24% до 31% (від 39,65 млн барелів до 49,69 млн барелів).

Починаючи з травня 2022 року імпорт із рф почав знижуватися і в грудні 2022 року становив 7,64 млн барелів — всього 4% від загального обсягу імпорту. Не в останню чергу це пов’язано із запровадженням ембарго на російську нафту з 5 грудня 2022 року.

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