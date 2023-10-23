росія щодня завдає збитків довкіллю України на понад 100 млн євро — Finance.ua

росія щодня завдає збитків довкіллю України на понад 100 млн євро Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

росія щодня завдає збитків довкіллю України на понад 100 млн євро, Фото: me.gov.ua

За попередніми даними, загальна оцінка завданої шкоди довкіллю внаслідок російського вторгнення становить близько 55,6 мільярдів євро без врахування збитків, завданих в результаті теракту на Каховській ГЕС. Ці збитки продовжують зростати, збільшуючись приблизно на 102 мільйони євро щодня.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Як повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко, збитки від підриву Каховської ГЕС, за попередніми підрахунками ООН, Мінекономіки та Київської школи економіки, становлять майже $14 млрд.

Як вона підкреслила, розмінування території України є нульовим етапом відновлення. На сьогодні потенційно забрудненими є понад 170 тисяч квадратних кілометрів території України. Понад 6 мільйонів громадян перебувають у зоні ризику через міни та снаряди, що не вибухнули. Жертвами мін вже стали біля 800 українців, з яких понад 250 — загинули. Від мін зазнає шкоди й природа — страждає біорізноманіття, грунти та води, що забруднюються внаслідок підривів.

За словами Свириденко, щоб швидше зробити українську землю безпечною та зменшити майбутні екологічні збитки, Мінекономіки працює за такими напрямками:

залучення найсучасніших технологій в сфері розмінування — дистанційного обстеження територій за допомогою дронів та супутникових знімків, аналізу big data тощо. Наразі у співпраці з американською Palantir триває розробка системи, яка завдяки штучному інтелекту аналізуватиме big data та допомагатиме більш ефективно приймати рішення щодо розмінування;

сприяння створенню та розвитку вітчизняного виробництва техніки та обладнання для розмінування, локалізації в Україні виробництва іноземних компаній;

створення конкурентного ринку послуг з розмінування з можливістю проведення конкурсних торгів через Prozorro — це сприятиме пришвидшенню розмінування земель сільгоспризначення. Щоб послугами могло скористатися більше аграріїв, в проекті бюджету на наступний рік передбачено 2 млрд грн на компенсацію витрат;

залучення фахівців для підготовки саперів та іншого персоналу. Україні терміново потрібні спеціалісти. До кінця року планується збільшити кількість саперів до 5 тисяч, що вдвічі більше, ніж нині.

Наразі спільно з міжнародними партнерами триває робота над проектом Національної стратегії протимінної діяльності. Робочий варіант документу був представлений на Першій Міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування України в Загребі. До кінця листопада проєкт документу буде представлений на громадське обговорення, до кінця року — поданий на затвердження.

Стратегія буде практичним документом, який міститиме єдине бачення Україною та міжнародними партнерами процесів розмінування території нашої держави, зазначила Юлія Свириденко, закликавши долучитися до роботи над проектом.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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