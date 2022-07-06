росія припинила видачу туристичних віз болгарам — Finance.ua

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росія припинила видачу туристичних віз болгарам

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росія припинила видачу туристичних віз болгарам
росія припинила видачу туристичних віз болгарам
російська влада зупинила видачу туристичних віз громадянам Болгарії у відповідь на видворення з країни 70 своїх дипломатів минулого тижня.
Про це повідомляє Novinite.
На практиці такий крок обмежує можливість громадян Болгарії їздити до росії.
За даними місцевих ЗМІ, посольство рф видає візи лише найближчим родичам. На сайті посольства росії в Болгарії немає інформації про призупинення видачі туристичних віз.
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Вказано, що поїздки в росію відбуваються за туристичними, гуманітарними, діловими, навчальними, робочими та іншими візами.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив 1 липня, що не змінить рішення про висилку 70 російських дипломатів, відхиливши ультиматум москви. Очільник болгарського уряду зазначив, що велика частина працівників посольства рф працювала на іноземну розвідку, а «їхня дипломатична роль була лише прикриттям».
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Речниця болгарського уряду Лена Бориславова заявила, що росія платить громадським діячам, журналістам і політикам близько дві тисячі євро на місяць за поширення російської пропаганди в країні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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