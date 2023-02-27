росія припинила постачання нафти до Польщі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

росія припинила постачання нафти до Польщі

Енергетика
148
росія припинила постачання нафти до Польщі
росія припинила постачання нафти до Польщі
Постачання нафти з рф до Польщі трубопроводом «Дружба» припинено.
Про це повідомив у Твіттері головний виконавчий директор польського нафтового концерну PKN Orlen Даніель Обайтек.
«росія припинила постачання нафти у Польщу, до чого ми повністю готові. Лише 10% сирої нафти надходило з росії, і ми замінимо її нафтою з інших джерел», — написав Обайтек.
Читайте також
За інформацією Радіо Свобода, компанія імпортувала нафту в межах контракту із російською Татнєфтью. Термін дії угоди спливав у грудні 2024 року.
У PKN Orlen запевняють, що компанія спроможна повністю забезпечувати свої НПЗ морським транспортом, і зупинка поставок трубопроводом не вплине на постачання бензину та дизельного пального клієнтам.
Місце для вашої реклами
Нафтопровід «Дружба» побудований для транспортування нафти з росії у країни Центральної та Західної Європи.
Трубопровід «Дружба» було виведено з-під санкцій Євросоюзу задля країн, які не мають доступу до альтернативної нафти. Крім Польщі, ним отримували російську нафту також Чехія, Німеччина, Словаччина та Угорщина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.