росія припинила постачання нафти до Польщі — Finance.ua

росія припинила постачання нафти до Польщі Сьогодні 11:29 — Енергетика

росія припинила постачання нафти до Польщі

Постачання нафти з рф до Польщі трубопроводом «Дружба» припинено.

Про це повідомив у Твіттері головний виконавчий директор польського нафтового концерну PKN Orlen Даніель Обайтек.

«росія припинила постачання нафти у Польщу, до чого ми повністю готові. Лише 10% сирої нафти надходило з росії, і ми замінимо її нафтою з інших джерел», — написав Обайтек.

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За інформацією Радіо Свобода, компанія імпортувала нафту в межах контракту із російською Татнєфтью. Термін дії угоди спливав у грудні 2024 року.

У PKN Orlen запевняють, що компанія спроможна повністю забезпечувати свої НПЗ морським транспортом, і зупинка поставок трубопроводом не вплине на постачання бензину та дизельного пального клієнтам.

Нафтопровід «Дружба» побудований для транспортування нафти з росії у країни Центральної та Західної Європи.

Трубопровід «Дружба» було виведено з-під санкцій Євросоюзу задля країн, які не мають доступу до альтернативної нафти. Крім Польщі, ним отримували російську нафту також Чехія, Німеччина, Словаччина та Угорщина.

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Укрінформ За матеріалами:

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