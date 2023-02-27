Саудівська Аравія надасть Україні нафтопродуктів на $300 мільйонів — Finance.ua
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Саудівська Аравія надасть Україні нафтопродуктів на $300 мільйонів

Енергетика
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Саудівська Аравія надасть Україні пакет допомоги в розмірі 400 мільйонів доларів, в який включено нафтопродукти на 300 мільйонів доларів.
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram після зустрічі з міністром закордонних справ Саудівської Аравії, принцем Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом.
Дослівно: "Україна отримає реальну допомогу від Саудівської Аравії, яка вважається найбільшою економікою Близького Сходу.
У рамках візиту в Офісі президента були підписані два документа, що формалізували надання Україні пакету допомоги у розмірі $400 млн: гумдопомоги на $100 млн та нафтопродуктів на $300 млн.
Зокрема, мова про Спільну програму співробітництва з Центром гуманітарної допомоги та допомоги Короля Салмана та Меморандум про взаєморозуміння із Саудівським фондом розвитку".

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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