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«Родич у біді»: у Кіберполіції попередили про поширену шахрайську схему

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Шахраї телефонують українцям від імені поліції: як працює нова схема
Шахраї телефонують українцям від імені поліції: як працює нова схема, Фото: magnific
Зловмисники вигадали нову схему виманювання коштів у українців. Аферисти телефонують від імені правоохоронців та повідомляють про нібито затримання родича, після чого вимагають гроші за «вирішення питання».
Про це повідомили у Кіберполіції.

Як працює схема «Родич у біді»

Зловмисники розповідають, що хтось із близьких потрапив до поліції через ДТП, бійку чи інший вигаданий інцидент. Далі вони пропонують допомогти уникнути кримінальної відповідальності.
За це вимагають терміново передати гроші курʼєром чи таксі або переказати гроші на вказаний ними рахунок.
Ще один сценарій — аферисти заявляють, що проблеми виникли безпосередньо у людини, якій телефонують. Наприклад, вони можуть вигадати історію про підозрілу покупку та пригрозити кримінальною відповідальністю.
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Щоб нібито уникнути покарання, жертву переконують переказати гроші або виконати певні інструкції.
Для більшої переконливості зловмисники можуть називати ім’я, адресу, інші персональні дані людини, а також справжні або вигадані назви правоохоронних підрозділів.
Фахівці наголошують, наявність такої інформації не підтверджує, що дзвонить справжній поліцейський.

Як не стати жертвою шахрайства

Якщо під час такого дзвінка від вас вимагають гроші, варто одразу завершити розмову. Після цього самостійно зв’яжіться з родичем та перевірте отриману інформацію.
Також можна звернутися до поліції та повідомити про підозрілий дзвінок.
Навіть якщо співрозмовник представляється правоохоронцем, ніколи не передавайте незнайомцям гроші, реквізити банківських карток, коди з SMS чи паролі.
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Якщо ви все ж таки стали жертвою аферистів та переказали кошти, якнайшвидше зверніться до банку та Кіберполіції онлайн або до поліції за номерами 102 чи 112.
Раніше Finance.ua писав, що рекрутери можуть звʼязуватися з кандидатами у месенджерах, однак цим користуються й шахраї. Вони представляються працівниками відомих компаній, пропонують фальшиві вакансії та намагаються отримати персональні або банківські дані.
Навіть якщо співрозмовник знає ваше ім’я, попереднє місце роботи та навички, це не гарантує, що перед вами справжній рекрутер. Таку інформацію зловмисники можуть взяти з резюме, яке розміщене на сайтах пошуку роботи.
За матеріалами:
Finance.ua
ШахрайствоШахраї
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