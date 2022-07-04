Робота і зарплата в Києві (інфографіка) — Finance.ua

Робота і зарплата в Києві (інфографіка) Вчора 08:00 — Особисті фінанси

Робота і зарплата в Києві (інфографіка)

У Києві навіть у воєнний час кількість вакансій більша, ніж в інших великих містах.

Про це в ефірі телеканалу «Київ» розповів провідний експерт ринку праці Сергій Марченко.

За його словами, наприклад, на одному із сайтів з пошуку роботи зараз у Києві понад 7,2 тисячі пропозицій для претендентів. Це більше, ніж у разом узятих Дніпрі, Одесі та Львові. «Ринок праці Києва найбільший. І, мабуть, він постраждав від війни найменше, але він постраждав і постраждав дуже сильно. Наприклад, на тому ж сайті пошуку роботи перед початком війни щотижня роботодавці публікували 21 тисячу вакансій. Після початку війни кількість вакансій зменшилася до 1600. Більш ніж удесятеро впала кількість вакансій», — розповів Марченко.

Національний банк України у березні проводив опитування підприємців. За результатами дослідження ринку праці виявилося, що третина всіх підприємств України не працює через повномасштабну війну, зазначив експерт.

Є й добрі новини. Ті самі опитування Нацбанку, але проведені вже наприкінці травня, свідчать, що більше ніж половина цих підприємств розпочали роботу знову. Наразі лише 14% українських підприємств не працюють. Тобто пряма залежність: підприємства працюють — робота є, — сказав провідний експерт ринку праці Сергій Марченко.

На сайті Work.ua проаналізували майже 17,5 тисячі вакансій за останні три місяці у Києві та з’ясували, що середня зарплата у столиці зараз становить 18 тисяч гривень.

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