РНБО знайшла шлях відчутно знизити ціни на популярні ліки — Finance.ua

РНБО знайшла шлях відчутно знизити ціни на популярні ліки
Рада національної безпеки та оборони провела засідання та знайшла шлях, як знизити ціни на найпопулярніші ліки на 30%.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення.
«Є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ-100 медичних засобів із 1 березня — на найбільш важливі ліки для наших людей», — повідомив він.
Зеленський зазначив, що уряд повинен представити суспільству всі деталі й заявив, що «зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців».
«Це персональна відповідальність урядовців і конкретно — міністра охорони здоров’я», — підсумував він.
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