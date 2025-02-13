РНБО знайшла шлях відчутно знизити ціни на популярні ліки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

РНБО знайшла шлях відчутно знизити ціни на популярні ліки

Особисті фінанси
2
Рада національної безпеки та оборони провела засідання та знайшла шлях, як знизити ціни на найпопулярніші ліки на 30%.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення.
Читайте також
«Є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ-100 медичних засобів із 1 березня — на найбільш важливі ліки для наших людей», — повідомив він.
Зеленський зазначив, що уряд повинен представити суспільству всі деталі й заявив, що «зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців».
Читайте також
«Це персональна відповідальність урядовців і конкретно — міністра охорони здоров’я», — підсумував він.
Якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Кредит онлайн на картку

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.