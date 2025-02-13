РНБО знайшла шлях відчутно знизити ціни на популярні ліки — Finance.ua

РНБО знайшла шлях відчутно знизити ціни на популярні ліки Сьогодні 11:12 — Особисті фінанси

Рада національної безпеки та оборони провела засідання та знайшла шлях, як знизити ціни на найпопулярніші ліки на 30%.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення.

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«Є шлях, щоб знизити на 30% ціну на топ-100 медичних засобів із 1 березня — на найбільш важливі ліки для наших людей», — повідомив він.

Зеленський зазначив, що уряд повинен представити суспільству всі деталі й заявив, що «зміни мають бути відчутними й позитивними для мільйонів українців».

«Це персональна відповідальність урядовців і конкретно — міністра охорони здоров’я», — підсумував він.

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Економічна Правда За матеріалами:

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