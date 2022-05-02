Рівень непрацюючих кредитів у банках може перевищити 50% — Finance.ua
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Рівень непрацюючих кредитів у банках може перевищити 50%

Вчора 12:00Кредит&Депозит
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Через війну українські банки втратили щонайменше 50% надходжень за кредитами. Понад дві третини — борги бізнесу.
Таку оцінку підтверджують джерела Forbes у Нацбанку України.

Бізнес не має можливості повертати кредити

Через воєнні дії 173 українських заводи та підприємства зазнали руйнувань, свідчать дані Мінекономіки та КSE Institute станом на 26 квітня. Втрати — майже $10 млрд. Майно чи інші активи втратили 43% великих компаній, говорять у Європейській Бізнес Асоціації із посиланням на своє опитування.
Бізнес, що втратив доходи, не має змоги повертати кредити.
На кінець березня, за даними НБУ, обсяг кредитів в банках складав 1 трлн грн. Банки вже втратили від 50% до 70% грошових потоків за кредитами, порахували в Центрі економічної стратегії. Потенційні збитки, якщо керуватись оцінками ЦЕС, — щонайменше 500 млрд грн, або удвічі більше сумарного капіталу всієї банківської системи.
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«Ми очікуємо, що рівень NPL (непрацюючих кредитів — ред.) може перевищити 50%», — підтверджує оцінки аналітиків високопосадовець вертикалі банківського нагляду НБУ.
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За матеріалами: Мінфін.com.ua
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