рф погодилась приймати платежі за газ у євро - Шольц — Finance.ua

рф погодилась приймати платежі за газ у євро - Шольц
рф погодилась приймати платежі за газ у євро - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що президент росії володимир путін погодився зберегти платежі за газ в євро.
Про це повідомляє DW з посиланням на заяву уряду Німеччини.
путін у телефонній розмові з Шольцем заявив, що країни «Великої сімки» зможуть платити за російський газ в євро, або доларах. Гроші будуть переказуватися в «Газпромбанк», а з нього в росію.
Як зазначається, Шольц не погодився з цією процедурою, але попросив надати письмове роз’яснення схеми, щоб краще зрозуміти процедуру та обговорити її з експертами.
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