Прокачування газу з росії в Європу через Білорусь впало до нуля – Reuters — Finance.ua
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Прокачування газу з росії в Європу через Білорусь впало до нуля – Reuters

Вчора 11:16Енергетика
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Поставка газу з рф до Європи по газопроводу «Ямал-Європа» (йде через Білорусь і Польщу до Німеччини) в точці Мальнов (ФРН) впала до нуля. Потоки по двох інших ключових маршрутах «труби» в цілому залишалися стабільними.
Про це повідомляє Reuters.
Потоки в східному напрямку до Польщі з Німеччини на прикордонному пункті Мальнов останній раз становили 1 451 155 кВтг / год станом на 11:00 за Гринвічем 29 березня, але відтоді вони впали до нуля, свідчать дані оператора Gascade.
Поставки російського газу в Європу по трубопроводу «Північний потік-1» і через пункт Велке-Капушани в цілому залишалися стабільними.
Через Україну транзит газу до Євросоюзу здійснюється по великій газовій «нитці» Уренгой-Помари-Ужгород. Прокачування через цей газопровід, судячи з інформації Reuters, триває.
Нагадаємо, у Кремлі заявили, що до 31 березня розроблять практичні механізми, що дозволяють іноземним компаніям платити за її газ в рублях.
Прес-секретар президента рф Дмитро Пєсков заявив про те, що в разі відмови ЄС, блок залишиться без блакитного палива. Розрахунки валютою зараховувати не будуть, при цьому європейські компанії відмовляються купувати рублі для покупки енергоресурсів.
«Щойно у нас буде остаточне рішення, ми подивимося, що можна зробити. Але, безумовно, ми не збираємося робити з цього благодійність і безкоштовно поставляти газ в Західну Європу... Немає оплати, немає газу», — сказав Пєсков.
Водночас лідери Євросоюзу відхилили вимогу президента рф платити за газ в рублях. Вони також пообіцяли відповісти главі кремля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: УНІАН
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