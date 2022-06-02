рф не вдалося виконати зобов’язання за боргом, але це ще не означає дефолт — Finance.ua

рф не вдалося виконати зобов’язання за боргом, але це ще не означає дефолт

Вчора 11:00

росія не змогла виплатити інвесторам відсотки у розмірі 1,9 млн дол. і спричинила страхову виплату. Попри це суми недостатньо, аби спричинити крос-дефолт за іншими інструментами.

Про це повідомляє Bloomberg

Комітет з визначення кредитних деривативів (Credit Derivatives Determinations Committee, CDDC) заявив, що за кредитними дефолтними свопами відбулася «невиплата», оскільки росія не включила додатковий відсоток у прострочену виплату облігацій, здійснену в середині травня.

Кредитні дефолтні свопи (CDS) є інструментом страхування, за якого емітент такого свопу зобов’язується погасити борг третьої сторони, боржника, у разі невиплати. Після повномасштабного вторгнення інвестори почали купувати CDS на російський борг, а водночас — і сам російський борг, який котирувався в рази дешевше за номінальну вартість.

Торгівля одночасно і борговими паперами рф, і дефолтними свопами, яку також називають базовою торгівлею, стала особливо популярною після 24 лютого. У звичайні часи такі транзакції не мають особливого сенсу, адже вартість боргу та хеджування рухаються обернено, зазвичай компенсуючи один одного.

Заборгованість, яку Комітет визнав непогашеною, уже настала, тому такі інвестори претендуватимуть на одразу дві виплати — за самим боргом і потім за його страхуванням.

Попри порівняно невелику суму, пропущена виплата призведе до розкриття всіх непогашених кредитних дефолтних свопів росії. За даними Depository Trust & Clearing Corp., загалом кредитний дефолтний своп охоплює 1,5 млрд дол. російського боргу на кінець травня.

Водночас підкреслюється, що несплати 1,9 млн дол недостатньо, щоб викликати перехресний дефолт за іншими інструментами. Мінімальний поріг для такої події становить щонайменше 75 млн дол., згідно з документами на інші російські єврооблігації, перевіреними Bloomberg.

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Раніше CDDC визнав спробу росії перевести рублі для погашення боргу «неспроможністю оплатити», проте протягом пільгового періоду рф все ж виплатила борги у валюті. Саме протягом цього періоду накопичилися 1,9 млн доларів, про які заявив Комітет.

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