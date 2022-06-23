Рейтинг найкомфортніших міст світу: яке місто посіло перше місце (інфографіка) — Finance.ua

Рейтинг найкомфортніших міст світу: яке місто посіло перше місце (інфографіка)
Київ через війну в Україні виключили з рейтингу найкомфортніших міст світу.
Перше місце у рейтингу вже втретє посідає столиця Австрії Відень.
Рейтинг щороку складає The Economist Intelligence Unit.
Автори дослідження оцінюють стабільність, сферу охорони здоров’я, культуру та довкілля, освіту та інфраструктуру міст.
Окрім Києва, війна в Україні вплинула також на позицію москви та санкт-петербурга. Російська столиця втратила 15 позицій у рейтингу комфорту, петербург — 13. Як пояснили у дослідженні, у містах фіксують падіння балів через посилення нестабільності, цензури, введення західних санкцій та виходу компаній із країни.
Автори дослідження зазначають, що порівняно з попередніми двома роками, коли позицію у рейтингу багато в чому визначала ситуація з COVID-19, цього року ситуація нормалізувалася.
Проте тепер на рейтинг серйозно впливає війна в Україні, оскільки зберігається загроза безпеці, є перешкоди експорту енергоносіїв та продуктів, погіршується глобальна інфляція та зростання. У дослідженні наголошується, що навіть там, де стабільності нічого не загрожує, криза вартості життя послабить інвестиції в інфраструктуру, охорону здоров’я та освіту, а також споживчі витрати, що підтримують культурне життя.
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