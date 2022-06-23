Рейтинг найкомфортніших міст світу: яке місто посіло перше місце (інфографіка) — Finance.ua

Рейтинг найкомфортніших міст світу: яке місто посіло перше місце (інфографіка) Вчора 17:00

Київ через війну в Україні виключили з рейтингу найкомфортніших міст світу.

Перше місце у рейтингу вже втретє посідає столиця Австрії Відень.

Автори дослідження оцінюють стабільність, сферу охорони здоров’я, культуру та довкілля, освіту та інфраструктуру міст.

Окрім Києва, війна в Україні вплинула також на позицію москви та санкт-петербурга. Російська столиця втратила 15 позицій у рейтингу комфорту, петербург — 13. Як пояснили у дослідженні, у містах фіксують падіння балів через посилення нестабільності, цензури, введення західних санкцій та виходу компаній із країни.

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Автори дослідження зазначають, що порівняно з попередніми двома роками, коли позицію у рейтингу багато в чому визначала ситуація з COVID-19, цього року ситуація нормалізувалася.

Проте тепер на рейтинг серйозно впливає війна в Україні, оскільки зберігається загроза безпеці, є перешкоди експорту енергоносіїв та продуктів, погіршується глобальна інфляція та зростання. У дослідженні наголошується, що навіть там, де стабільності нічого не загрожує, криза вартості життя послабить інвестиції в інфраструктуру, охорону здоров’я та освіту, а також споживчі витрати, що підтримують культурне життя.

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