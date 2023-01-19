Рейтинг найдорожчих брендів світу: Apple вже не перша — Finance.ua

Рейтинг найдорожчих брендів світу: Apple вже не перша Сьогодні 19:36 — Фондовий ринок

Рейтинг найдорожчих брендів світу: Apple вже не перша

Amazon став найдорожчим брендом, навіть попри втрату $51 млрд за підсумками минулого року. На другому місці опинилась компанія Apple. Про це з йдеться у звіті Brand Finance

Зазначається, що вартість Amazon знизилася на 15% (з $350,3 млрд до $299,3 млрд). Це пов’язано зі зниженням довіри клієнтів до бренду через збільшення термінів доставки товарів. Також могло бути спричинено зменшенням потреби в інтернет-купівлі після зняття ковідних обмежень.

У попередньому звіті Brand Finance лідирувала компанія Apple. Згідно з новими даними, компанія втратила 16% вартості (з $355,1 млрд до $297,5 млрд) та опинилася на другому місці в рейтингу. Це пов’язують з падінням очікуваного прибутку.

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Третім найдорожчим брендом, як і торік, назвали Google. Його вартість зросла на 7% до $281,4 млрд.

Загалом у рейтинг потрапили 48 технологічних брендів, тоді як у 2022 році їх було 50.

Цього року вибули Snapchat і Twitter. Відчутні втрати також були в Samsung Group (вартість бренду впала на 7% до $99,7 млрд), Alibaba.com (мінус 56% до $10 млрд) та Facebook (вартість знизилася на 42% до $59,0 млрд).

Зросла вартість Instagram (плюс 42% до $47,4 млрд) та LinkedIn (плюс 49% до $15,5 млрд). Також додала у вартості Tesla (вартість бренду зросла на 44% до $66,2 млрд).

borgexpert За матеріалами:

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