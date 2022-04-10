Revolut спрощує реєстрацію для українських біженців — Finance.ua
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Revolut спрощує реєстрацію для українських біженців

Вчора 09:28Фінтех і Картки
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Revolut спрощує реєстрацію для українських біженцівRevolut спрощує реєстрацію для українських біженців
Банківська фінтех компанія Revolut спростила вимоги реєстрації для українських біженців в Європі.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
«Для відкриття рахунку в ЄС потрібне підтвердження права на проживання у Європі. Revolut спростила цю вимогу для українських біженців, надаючи можливість отримати доступ до своїх грошей, прив’язавши додаток до українського банківського рахунку. Тепер можна платити зі своєї картки в місцевій валюті країни, де ви перебуваєте, або знімати готівку», — йдеться у повідомленні.
Після того як клієнт обирає країну проживання, йому буде необхідно вказати свою поточну адресу за межами України, наприклад, адресу притулку, та заповнити свої особисті дані. А потім підтвердити свою особу, обравши та завантаживши свій український паспорт, посвідчення особи або візу.
До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

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За матеріалами: Економічна Правда
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