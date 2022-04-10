Revolut спрощує реєстрацію для українських біженців — Finance.ua

Revolut спрощує реєстрацію для українських біженців

Вчора 09:28 — Фінтех і Картки

Revolut спрощує реєстрацію для українських біженців

Банківська фінтех компанія Revolut спростила вимоги реєстрації для українських біженців в Європі.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

«Для відкриття рахунку в ЄС потрібне підтвердження права на проживання у Європі. Revolut спростила цю вимогу для українських біженців, надаючи можливість отримати доступ до своїх грошей, прив’язавши додаток до українського банківського рахунку. Тепер можна платити зі своєї картки в місцевій валюті країни, де ви перебуваєте, або знімати готівку», — йдеться у повідомленні.

Після того як клієнт обирає країну проживання, йому буде необхідно вказати свою поточну адресу за межами України, наприклад, адресу притулку, та заповнити свої особисті дані. А потім підтвердити свою особу, обравши та завантаживши свій український паспорт, посвідчення особи або візу.

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