0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Renault показала електричний мінівен E-Space із запасом ходу до 750 км (фото)

Технології&Авто
144
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Renault E-Space
Renault E-Space
Renault вирішила повернутися до формату, який свого часу зробив Espace одним із найвідоміших сімейних автомобілів. Новий E-Space Concept — це не великий кросовер, а низький електричний мінівен із шістьма окремими кріслами, рівною підлогою та запасом ходу до 750 км.
Оригінальний Renault Espace дебютував у 1984 році. Тепер компанія переосмислює його концепцію для електричної епохи.
Renault показала електричний мінівен E-Space із запасом ходу до 750 км (фото)

Шість крісел і салон-трансформер

Концепт отримав монолітний однокоробковий кузов у темному відтінку Ruby Black. Короткий капот переходить у похиле лобове скло, горизонтальну лінію даху та вертикальні двері багажника.
E-Space має бути компактнішим і нижчим за низку великих електричних моделей. Його довжина становить 4,969 м, а висота — близько 1,67 м. Для порівняння, Volkswagen ID. Buzz має довжину 4,712 м та висоту 1,927 м.
Renault показала електричний мінівен E-Space із запасом ходу до 750 км (фото)
У салоні Renault повернулася до концепції voitures à vivre — «автомобілів для життя». Замість трьох рядів із тісними місцями концепт отримав шість окремих крісел і повністю рівну підлогу. Сидіння можуть повертатися назовні, щоб полегшити посадку.
Перед водієм і пасажиром встановили широкий дисплей OpenR Panorama розміром 1130×110 мм. Він інтегрує штучний інтелект Google Gemini для голосової взаємодії та прогнозування енерговитрат під час маршруту.
Renault показала електричний мінівен E-Space із запасом ходу до 750 км (фото)

До 750 км без підзарядки

E-Space побудований на електричній платформі RGEV з архітектурою 800 В. Renault заявляє, що вона може скоротити виробничі витрати на 40% порівняно з попередніми компактними платформами.
Електродвигун розвиває 271 к.с. (202 кВт). Низький кузов і розташована внизу батарея знижують центр мас, а 23-дюймові колеса та система підрулювання задніх коліс 4Control мають забезпечити стабільність і керованість автомобіля.
Читайте також
Запас ходу E-Space на електротязі може сягати 750 км. Опційний подовжувач запасу ходу збільшує загальну дальність до 1415 км. Завдяки 800-вольтовій системі батарею можна зарядити з 15% до 80% приблизно за 24 хвилини.
Renault останніми роками скорочує час між презентацією концептів і появою серійних моделей. Тому серійна версія E-Space може з’явитися приблизно через два роки.
За матеріалами:
ITC.ua
АвтоЕлектромобілі
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems