Renault показала електричний мінівен E-Space із запасом ходу до 750 км (фото)

Renault вирішила повернутися до формату, який свого часу зробив Espace одним із найвідоміших сімейних автомобілів. Новий E-Space Concept — це не великий кросовер, а низький електричний мінівен із шістьма окремими кріслами, рівною підлогою та запасом ходу до 750 км.

Оригінальний Renault Espace дебютував у 1984 році. Тепер компанія переосмислює його концепцію для електричної епохи.

Захистіть своє авто від непередбачуваних ситуацій. Обирайте автоцивілку від найкращих страхових компаній України прямо на Finance.ua. 🚗

Шість крісел і салон-трансформер

Концепт отримав монолітний однокоробковий кузов у темному відтінку Ruby Black. Короткий капот переходить у похиле лобове скло, горизонтальну лінію даху та вертикальні двері багажника.

E-Space має бути компактнішим і нижчим за низку великих електричних моделей. Його довжина становить 4,969 м, а висота — близько 1,67 м. Для порівняння, Volkswagen ID. Buzz має довжину 4,712 м та висоту 1,927 м.

У салоні Renault повернулася до концепції voitures à vivre — «автомобілів для життя». Замість трьох рядів із тісними місцями концепт отримав шість окремих крісел і повністю рівну підлогу. Сидіння можуть повертатися назовні, щоб полегшити посадку.

Перед водієм і пасажиром встановили широкий дисплей OpenR Panorama розміром 1130×110 мм. Він інтегрує штучний інтелект Google Gemini для голосової взаємодії та прогнозування енерговитрат під час маршруту.

До 750 км без підзарядки

E-Space побудований на електричній платформі RGEV з архітектурою 800 В. Renault заявляє, що вона може скоротити виробничі витрати на 40% порівняно з попередніми компактними платформами.

Електродвигун розвиває 271 к.с. (202 кВт). Низький кузов і розташована внизу батарея знижують центр мас, а 23-дюймові колеса та система підрулювання задніх коліс 4Control мають забезпечити стабільність і керованість автомобіля.

Читайте також Можна навіть лаятися: електрокросовер Mazda отримав незвичайну функцію

Запас ходу E-Space на електротязі може сягати 750 км. Опційний подовжувач запасу ходу збільшує загальну дальність до 1415 км. Завдяки 800-вольтовій системі батарею можна зарядити з 15% до 80% приблизно за 24 хвилини.