Регулятор оновив процедуру авторизації фінансових установ: причини — Finance.ua
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Регулятор оновив процедуру авторизації фінансових установ: причини

Фінтех і Картки
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Регулятор оновив процедуру авторизації фінансових установ: причини
Регулятор оновив процедуру авторизації фінансових установ: причини
Національний банк України з 18 березня оновлює підхід до процедур авторизації небанківських фінансових установ.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
«Це зроблено з метою недопущення впливу держави-агресора на фінансовий ринок України та розширення переліку видів діяльності, які платіжні установи мають право поєднувати з діяльністю з надання фінансових платіжних послуг», — сказано в повідомленні.
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Зміни, зокрема, стосуються:
  • розширення переліку ознак небездоганної ділової репутації фізичної особи / юридичної особи, пов’язаних із дотриманням вимог законодавства України та публічного порядку з метою недопущення впливу держави-агресора на фінансовий ринок України;
  • встановлення обов’язку надавача фінансових послуг провести перевірку керівників, головних бухгалтерів, ключових осіб, власників істотної участі щодо їх відповідності вимогам стосовно ділової репутації, визначеним у Положенні про авторизацію надавачів фінансових послуг, та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, з урахуванням внесених змін щодо ознак небездоганної ділової репутації;
  • надання дозволу платіжним установам, які мають право на відкриття, обслуговування та закриття платіжних рахунків, надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги відповідно до вимог законодавства України у сфері електронних довірчих послуг;
  • уточнення розподілу повноважень комітетів Національного банку;
  • удосконалення інших авторизаційних вимог.
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За матеріалами:
Finance.ua
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