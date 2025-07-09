Регулятор Дубая схвалив запуск токенізованого фонду грошового ринку — Finance.ua

Регулятор Дубая схвалив запуск токенізованого фонду грошового ринку
Дубайський орган фінансових послуг (DFSA) схвалив запуск токенізованого фонду грошового ринку — QCD Money Market Fund (QCDT).
Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на Qatar National Bank (QNB) і DMZ Finance, які відповідають за реалізацію проєкту.
У заяві йдеться, що QCDT створено для токенізації традиційних активів, зокрема державних облігацій США. Крім того, його планують використовувати в різних інституційних сценаріях: як забезпечення для банків, підтримку стейблкоїнів, резерви бірж і платіжну Web3-інфраструктуру.
Qatar National Bank відповідає за інвестиційну стратегію фонду, а DMZ Finance — за технічну реалізацію цифрової архітектури. За словами співзасновника DMZ Finance Натана Ма, мета компанії — поєднати традиційні фінансові ринки з екосистемою цифрових активів.
В організаціях зазначили, що схвалення регулятора не лише підкреслює роль Дубая як центру цифрового фінансування, а й демонструє готовність регіону до впровадження токенізованих реальних активів (RWA).
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