Регулятор Дубая схвалив запуск токенізованого фонду грошового ринку — Finance.ua

Регулятор Дубая схвалив запуск токенізованого фонду грошового ринку 09.07.2025, 02:34 — Технології&Авто

Регулятор Дубая схвалив запуск токенізованого фонду грошового ринку

Дубайський орган фінансових послуг (DFSA) схвалив запуск токенізованого фонду грошового ринку — QCD Money Market Fund (QCDT).

Про це повідомляє CoinDesk з посиланням на Qatar National Bank (QNB) і DMZ Finance, які відповідають за реалізацію проєкту.

У заяві йдеться, що QCDT створено для токенізації традиційних активів, зокрема державних облігацій США. Крім того, його планують використовувати в різних інституційних сценаріях: як забезпечення для банків, підтримку стейблкоїнів, резерви бірж і платіжну Web3-інфраструктуру.

Qatar National Bank відповідає за інвестиційну стратегію фонду, а DMZ Finance — за технічну реалізацію цифрової архітектури. За словами співзасновника DMZ Finance Натана Ма, мета компанії — поєднати традиційні фінансові ринки з екосистемою цифрових активів.

В організаціях зазначили, що схвалення регулятора не лише підкреслює роль Дубая як центру цифрового фінансування, а й демонструє готовність регіону до впровадження токенізованих реальних активів (RWA).

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