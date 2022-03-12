Rehau припиняє роботу в росії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Rehau припиняє роботу в росії

Вчора 15:30Фондовий ринок
238
Rehau припиняє роботу в росіїRehau припиняє роботу в росії
Німецький виробник віконного профілю, водяної теплої підлоги та труб опалення Rehau повідомив про припинення діяльності в росії.
Про це повідомляється на сайті компанії.
Причина полягає у війні, розв’язаній росією в Україні.
«Rehau рішуче засуджує напад на Україну та всіх, хто до цього причетний. Це війна проти людства, нашої свободи та миру в Європі. Компанія приділятиме першочергову увагу безпеці своїх колег та їхніх сімей в Україні та тих, хто залишає країну», — йдеться у повідомленні.
За матеріалами: Українська правда
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Email розсилка Finance.ua
Коротко про головне за день

Також за темою

Також за темою

Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.