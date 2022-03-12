Rehau припиняє роботу в росії — Finance.ua

Rehau припиняє роботу в росії

Вчора 15:30 — Фондовий ринок

Rehau припиняє роботу в росії

Німецький виробник віконного профілю, водяної теплої підлоги та труб опалення Rehau повідомив про припинення діяльності в росії.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Причина полягає у війні, розв’язаній росією в Україні.

«Rehau рішуче засуджує напад на Україну та всіх, хто до цього причетний. Це війна проти людства, нашої свободи та миру в Європі. Компанія приділятиме першочергову увагу безпеці своїх колег та їхніх сімей в Україні та тих, хто залишає країну», — йдеться у повідомленні.

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