Рахунки за травень затримуються: у «Нафтогазі» назвали причину та дали важливі рекомендації клієнтам — Finance.ua

Рахунки за травень затримуються: у «Нафтогазі» назвали причину та дали важливі рекомендації клієнтам

Вчора 12:35 — Особисті фінанси

Рахунки за травень затримуються: у «Нафтогазі» назвали причину та дали важливі рекомендації клієнтам

У зв’язку з тим, що більшість постачальників газу побутовим споживачам не виконують свої функції, з 1 травня 2022 року понад 8,8 млн українських домогосподарств стали отримувати газ від компанії «Нафтогаз Україна». Через це виникли певні затримки із формуванням рахунків за травень.

компанії звернули увагу на те, що споживачі мають сплачувати за спожитий газ у попередньому періоді саме «Нафтогазу».

«У ситуації, що склалася, процес формування рахунків за травень дещо затримується. Усі рахунки за спожитий газ у попередньому місяці будуть доступні після 20 червня, в особистому кабінеті my.gas.ua та чатботах GasUa. Друковані рахунки доставить „Укрпошта“ після 25-го числа поточного місяця, лише в тих регіонах, де відсутні активні бойові дії», — йдеться у повідомленні.

Читайте також Нафтогаз постачатиме газ за фіксованою ціною

Новим користувачам повідомили, що вони мають отримати номер особового рахунку. Для цього необхідно перейти в чатбот GasUa у Viber Telegram або NaftogazGasSupply у Facebook Messenger та ввести ЕІС-код (16 символів). EIC — це персональний газовий номер об’єкта газопостачання, який складається з 16 символів — латинських літер та цифр. Його можна знайти в особистому кабінеті, контакт-центрі облгазу або в рахунку за розподіл чи постачання газу.

«Після отримання особового рахунку ви можете зареєструватися в особистому кабінеті my.gas.ua. Саме з його допомогою зручно дізнатися та оплатити рахунки, завантажити довідку про пільги та субсидії, отримати акт звірки тощо. Також ви можете отримати особовий рахунок, звернувшись до контакт-центру ГК «Нафтогаз України», — повідомили в компанії та додали, що всі пільги та субсидії при зміні постачальника зберігаються автоматично.

Читайте також Нафтогаз встановив тариф на газ для колишніх клієнтів ПОН

Нових користувачів просять повідомляти про виставлені рахунки за травень від попереднього постачальника на електронну скриньку info@​gas.ua. Також із запитаннями можна звертатися до контакт-центру за телефонами:

+38 066 300 2 888;

+38 098 300 2 888;

+38 093 300 2 888.

Українці, які користувалися послугами інших постачальників «блакитного» палива, можуть подати заявку на приєднання до ГК «Нафтогаз України». Це можна зробити, заповнивши заявку на сайті , через додаток «Приват24», у відділеннях «Нової пошти», у відділеннях банків ПУМБ та «Ощадбанк» у регіонах, де не відбуваються активні бойові дії.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.