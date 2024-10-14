Рада розблокувала підписання закону про підвищення податків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада розблокувала підписання закону про підвищення податків

Казна та Політика
68
Рада розблокувала підписання закону про підвищення податків
Рада розблокувала підписання закону про підвищення податків
Верховна Рада відхилила всі 13 постанов, які блокували підписання урядового законопроєкту № 11 416-д про підвищення податків.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Тепер закон може підписати спікер парламенту Руслан Стефанчук, а потім президент Володимир Зеленський.
Железняк прогнозує, що це станеться найближчими днями. Закон набирає чинності з дня, що настає після опублікування.
Читайте також
Нагадаємо, законопроєкт про підвищення податків було ухвалено у другому читанні 10 жовтня. За кілька днів було подано 13 постанов про скасування ухвалення рішення.
Згідно з ухваленим документом:
1. Військовий збір для всіх, крім ФОП на спрощеній системі оподаткування, піднімається з дня набрання чинності законом, а не з 1 жовтня.
2. Військовий збір для ФОП-«спрощенців» піднімається з 1 жовтня.
3. Жодних переносів військового збору на 1 січня немає ні для кого.
4. Е-резиденти теж потрапляють під військовий збір.
5. Винятки для ФОП, які перебувають на окупованих територіях, не прийнято. Водночас, за словами Железняка, є один позитивний момент: фактично оподаткування «заднім числом» не буде для більшості платників.

Кредит до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.