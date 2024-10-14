Рада розблокувала підписання закону про підвищення податків — Finance.ua

Рада розблокувала підписання закону про підвищення податків Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Рада розблокувала підписання закону про підвищення податків

Верховна Рада відхилила всі 13 постанов, які блокували підписання урядового законопроєкту № 11 416-д про підвищення податків.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Тепер закон може підписати спікер парламенту Руслан Стефанчук, а потім президент Володимир Зеленський.

Железняк прогнозує, що це станеться найближчими днями. Закон набирає чинності з дня, що настає після опублікування.

Нагадаємо, законопроєкт про підвищення податків було ухвалено у другому читанні 10 жовтня. За кілька днів було подано 13 постанов про скасування ухвалення рішення.

Згідно з ухваленим документом:

1. Військовий збір для всіх, крім ФОП на спрощеній системі оподаткування, піднімається з дня набрання чинності законом, а не з 1 жовтня.

2. Військовий збір для ФОП-«спрощенців» піднімається з 1 жовтня.

3. Жодних переносів військового збору на 1 січня немає ні для кого.

4. Е-резиденти теж потрапляють під військовий збір.

5. Винятки для ФОП, які перебувають на окупованих територіях, не прийнято. Водночас, за словами Железняка, є один позитивний момент: фактично оподаткування «заднім числом» не буде для більшості платників.

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