Рада продовжила воєнний стан — Finance.ua

Рада продовжила воєнний стан
Верховна Рада України продовжила воєнний стан ще на 30 діб до 25 травня 2022 року.
Про це йдеться в повідомленні на сайті ВР про Проект Закону про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».
За відповідне рішення проголосували 300 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Желєзняк.
Таким чином, ще на місяць зберігаються всі обмеження, пов’язані з дією воєнного стану, — зокрема, і заборона виїзду за кордон чоловікам призовного віку (від 18 до 60 років).
Нагадаємо, воєнний стан в Україні запроваджено з 5:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Про це зазначається в указі Президента Володимира Зеленського № 64/2022, який опублікований на сайті глави держави.
У зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану тимчасово можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини та громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також впроваджуватися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб.
Довідка
Finance.ua:
У закон про правовий режим воєнного стану наведені можливі обмеження для громадян під час дії воєнного стану. Це:
- обов’язкова трудова повинність,
- відчуження особистого майна,
- обмеження пересування громадян, транспортних засобів,
- комендантська година,
- заборона на торгівлю зброєю, алкоголем і хімічними препаратами,
- заборона на проведення масових заходів, мітингів, страйків,
- контроль роботи телевізійних і радіо центрів, засобів масової інформації,
- обмеження користування засобами зв’язку, в т. ч. Інтернетом,
- заборона діяльності партій, громадських організацій, які несуть загрозу незалежності країни її територіальній цілісності, підривають безпеку, пропагують війну,
- заборона військовозобов’язаним змінювати місце проживання.
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