Рада продовжила воєнний стан — Finance.ua

Рада продовжила воєнний стан

Вчора 15:38 — Казна та Політика

Верховна Рада України продовжила воєнний стан ще на 30 діб до 25 травня 2022 року.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ВР про Проект Закону про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

За відповідне рішення проголосували 300 народних депутатів. Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Желєзняк.

Таким чином, ще на місяць зберігаються всі обмеження, пов’язані з дією воєнного стану, — зокрема, і заборона виїзду за кордон чоловікам призовного віку (від 18 до 60 років).

Нагадаємо, воєнний стан в Україні запроваджено з 5:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Про це зазначається в указі Президента Володимира Зеленського № 64/2022, який опублікований на сайті глави держави.

У зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану тимчасово можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини та громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також впроваджуватися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб.

Довідка Finance.ua:

У закон про правовий режим воєнного стану наведені можливі обмеження для громадян під час дії воєнного стану. Це:

обов’язкова трудова повинність,

відчуження особистого майна,

обмеження пересування громадян, транспортних засобів,

комендантська година,

заборона на торгівлю зброєю, алкоголем і хімічними препаратами,

заборона на проведення масових заходів, мітингів, страйків,

контроль роботи телевізійних і радіо центрів, засобів масової інформації,

обмеження користування засобами зв’язку, в т. ч. Інтернетом,

заборона діяльності партій, громадських організацій, які несуть загрозу незалежності країни її територіальній цілісності, підривають безпеку, пропагують війну,

заборона військовозобов’язаним змінювати місце проживання.

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