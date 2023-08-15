Рада планує уніфікувати податкове законодавство з ЄС, — Гетманцев Сьогодні 10:11

Рада планує уніфікувати податкове законодавство з ЄС, — Гетманцев

У Верховній Раді працюють над нацстратегією доходів, що стосується бачення податкової системи України до 2030 року. Зокрема, планується уніфікувати податкове законодавство із законодавством Європейського Союзу. Це стосується податку на прибуток, 112 директиви, а також директив щодо правил протидії ухиленню від оподаткування ATAD-1 та ATAD-2.

Про це розповів голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев в інтерв'ю для Forbes Ukraine.

Він повідомив зокрема, що також планується застосувати спрощену систему оподаткування. За його словами, було б доцільним взяти один із успішних прикладів систем, які діють в ЄС, і запровадити її в Україні. «Ми розглядаємо систему Польщі. Деякі параметри там відрізняються від українських. Наприклад, якщо у нас ліміт для малого підприємництва — 7,8 млн грн обороту на рік, то у Польщі - €2 млн», — додав він.

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Згідно з даними голови комітету ВР, також необхідним є запровадити оподаткування доходів. «Я вже озвучував концепцію обʼєднання ЄСВ, військового збору і ПДФО в єдиний податок і зі зменшенням ставки. Мені здається, якраз у цьому випадку ми можемо розраховувати на детінізацію заробітних плат і компенсувати за рахунок цього втрати бюджету», — пояснив Гетманцев.

Він додав, що таке рішення може принести 200 млрд грн до держбюджету України.

Крім того, планується запровадження екологічного податку. «Ми повинні реформувати його повністю та відійти від оподаткування місцевих викидів і сконцентруватися на оподаткуванні CO2», — зауважив Гетманцев.

Він також розповів, що ще одним кроком нацстратегії доходів є приведення у відповідність місцевих податків до реальних економічних критеріїв, а не до «певних формальних, які є сьогодні».

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