Прийом житла в експлуатацію за 9 міс. 2022 року впав на 44,9% — Finance.ua
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Прийом житла в експлуатацію за 9 міс. 2022 року впав на 44,9%

Нерухомість
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В Україні за три квартали 2022 року прийнято в експлуатацію 4 млн 825 тис. 286 кв. м житла, що на 44,9% нижче показника за аналогічний період минулого року.
Про це повідомила Державна служба статистики (Держстат).
При цьому трохи менше — на 33,7% — знизилася активність приватного домобудівництва — до 2 млн кв. м у складі одноквартирних будинків проти 3 млн кв. м рік тому, тоді як майже вдвічі впала площа введених в експлуатацію квартир у багатоквартирних будинках — 2,8 млн кв. м проти 5,7 млн кв. м.
Житла у складі гуртожитків запроваджено 6,2 тис. кв. м, що на 72% менше ніж за аналогічний період минулого року.
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Загалом квартир запроваджено 60 тис. 980, що вдвічі менше, ніж за аналогічний період минулого року. З них 13 206 у одноквартирних будинках, 47 774 — у багатоквартирних.
За даними Держстату, у третьому кварталі спад прийому житла в експлуатацію уповільнився до 39,2% з 54,1% у другому кварталі, зокрема по одноквартирних будинках — до 12,8% із 48,6%, багатоквартирних — до 48 ,4% із 57,5%.
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В абсолютних показниках у третьому кварталі було введено в експлуатацію 2 млн 405,1 тис. кв. м житла, зокрема в одноквартирних будинках — 881,1 тис. кв. м, у багатоквартирних — 1 млн. 519,7 тис. кв. м, у гуртожитках — 4.3 тис. кв. м.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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