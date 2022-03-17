ПриватБанк скасував комісії за прийом платежів картками через Liqpay — Finance.ua

ПриватБанк скасував комісії за прийом платежів картками через Liqpay

Вчора 10:14 — Особисті фінанси

ПриватБанк скасував комісії за прийом платежів картками через Liqpay

ПриватБанк до кінця березня скасував для всіх інтернет магазинів та клієнтів e-commerce комісії за прийом безготівкової оплати картками українських банків через сервіс Liqpay.

Про це повідомила пресслужба банку.

Для чого це необхідно. Це дозволить стимулювати відновлення інтернет торгівлі та малого бізнесу та зробить більш безпечними покупки необхідних товарів для мільйонів українців.

«Заради безпеки кожного українця та відновлення роботи малого бізнесу ми закликаємо український бізнес на час воєнного стану зробити пріоритетом безготівкову оплату товарів банківськими картками. Сьогодні українцям потрібні життєво важливі товари та послуги, купівля яких в звичайних магазинах та оплата готівкою є додатковим фактором небезпеки», — сказано в повідомленні банку.

Liqpay є провідним українським сервісом для здійснення інтернет-платежів.

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк відкрив можливість покупки військових облігацій внутрішньої державної позики в режимі онлайн на сайті «Приват24». Проте, як зазначається у повідомленні держбанку, таку можливість мають лише клієнти банку, які готові внести не менше 100 тисяч гривень;

також банк повідомляв, що для клієнтів, які до початку війни придбали щось через програми «Оплата частинами» чи «Миттєва розстрочка» та не мали прострочення зобов’язань, до 1 червня діятимуть кредитні канікули.

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