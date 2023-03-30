ПриватБанк кредитуватиме підприємців Київщини за пільговими умовами — Finance.ua
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ПриватБанк кредитуватиме підприємців Київщини за пільговими умовами

Кредит&Депозит
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ПриватБанк кредитуватиме підприємців Київщини за пільговими умовами
ПриватБанк кредитуватиме підприємців Київщини за пільговими умовами
ПриватБанк кредитуватиме підприємців Київщини за пільговими умовами на відновлення та розбудову бізнесу.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Відповідний меморандум підписали Київська ОВА та представники держбанків.
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Київська область перша з українських регіонів виділила понад 20 млн грн коштів на компенсацію процентних ставок та почала співробітництво з банками щодо реалізації програми стимулювання інвестиційних проектів в регіоні.
Поєднання регіональної програми з державною програмою доступних кредитів 5-7-9% дозволить розвивати нові робочі місця, оскільки через війну в області втратили понад 9 тис. робочих місць.
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«Вдячні бізнесу і банкам за те, що попри війну продовжують працювати і розвиватися, — відзначив в.о. голови Київської ОВА Дмитро Назаренко. — Відбудова звільнених від окупації територій дає поштовх розвитку малого бізнесу, і ми готові стимулювати інвестиції, що дають нові робочі місця та вирішують інші проблеми регіону».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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