"Приват24" не працював упродовж 10 годин - причини — Finance.ua
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"Приват24" не працював упродовж 10 годин - причини

Вчора 11:04Фондовий ринок
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Як повідомили на сторінці ПиватБанку 19 березня: «Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24».
У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні. Роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку.
Станом на 11 ранку 20 березня роботу вже відновлено.

Довідка Finance.ua:

  • ПриватБанк повідомив, як і скільки відділень і банкоматів працюють.
  • ПриватБанк відкрив можливість покупки військових облігацій внутрішньої державної позики в режимі онлайн на сайті «Приват24». Проте, як зазначається у повідомленні держбанку, таку можливість мають лише клієнти банку, які готові внести не менше 100 тисяч гривень;
  • також банк повідомляв, що для клієнтів, які до початку війни придбали щось через програми «Оплата частинами» чи «Миттєва розстрочка» та не мали прострочення зобов’язань, до 1 червня діятимуть кредитні канікули.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.UA
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