"Приват24" не працював упродовж 10 годин - причини — Finance.ua

"Приват24" не працював упродовж 10 годин - причини

Вчора 11:04 — Фондовий ринок

Як повідомили на сторінці ПиватБанку 19 березня: «Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24».

У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні. Роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку.

Станом на 11 ранку 20 березня роботу вже відновлено.

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк повідомив, як і скільки відділень і банкоматів працюють.

ПриватБанк відкрив можливість покупки військових облігацій внутрішньої державної позики в режимі онлайн на сайті «Приват24». Проте, як зазначається у повідомленні держбанку, таку можливість мають лише клієнти банку, які готові внести не менше 100 тисяч гривень;

також банк повідомляв, що для клієнтів, які до початку війни придбали щось через програми «Оплата частинами» чи «Миттєва розстрочка» та не мали прострочення зобов’язань, до 1 червня діятимуть кредитні канікули.

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