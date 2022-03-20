"Приват24" не працював упродовж 10 годин - причини — Finance.ua

Як повідомили на сторінці ПиватБанку 19 березня: «Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24».
У цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні. Роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку.
Станом на 11 ранку 20 березня роботу вже відновлено.
Довідка
Finance.ua:
ПриватБанк повідомив, як і скільки відділень і банкоматів працюють.
ПриватБанк відкрив можливість покупки військових облігацій внутрішньої державної позики в режимі онлайн на сайті «Приват24». Проте, як зазначається у повідомленні держбанку, таку можливість мають лише клієнти банку, які готові внести не менше 100 тисяч гривень;
також банк повідомляв, що для клієнтів, які до початку війни придбали щось через програми «Оплата частинами» чи «Миттєва розстрочка» та не мали прострочення зобов’язань, до 1 червня діятимуть кредитні канікули.