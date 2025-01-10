Причетним до переправлення призовників за кордон повідомили 45 підозр — Finance.ua
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Причетним до переправлення призовників за кордон повідомили 45 підозр

Кримінал
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Причетним до переправлення призовників за кордон повідомили 45 підозр
Причетним до переправлення призовників за кордон повідомили 45 підозр
Під час сьогоднішньої спецоперації правоохоронці повідомили 45 підозр організаторам та учасникам схем переправлення чоловіків призовного віку через кордон.
Про це повідомили в Національній поліції.
Там кажуть, що це лише перший етап спецоперації з перекриття каналів вивозу чоловіків станом на 14:35. Слідчі дії тривають, а про деталі повідомлять пізніше.
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Раніше в поліції розповідали, що по всій країні зранку 10 січня одночасно почали проводити 600 обшуків.
У межах розслідування прагнуть викрити організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. За наявними даними, цими маршрутами зловмисники сприяли в перетині сотням військовозобов’язаних.
За матеріалами:
hromadske
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