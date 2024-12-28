$15 тисяч за квиток до Угорщини: на Закарпатті прикордонники затримали ухилянтів — Finance.ua
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$15 тисяч за квиток до Угорщини: на Закарпатті прикордонники затримали ухилянтів

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На Закарпатті прикордонники затримали шістьох чоловіків, які намагалися нелегально перетнути кордон із сусідньою державою.
Про це пише ДПСУ.
Кожен із порушників заплатив переправникам щонайменше $15 тисяч за ризиковану авантюру — подолати річку Тиса на гумовому човні. Та дістатися іншого берега їм не вдалося: за 20 метрів до держкордону «човнярів» зупинив прикордонний наряд. Троє спробували втекти, однак робота службового собаки дещо прояснила: це погана ідея.
На затриманих склали адмінпротоколи. Повне коло причетних встановлюється.
Нагадаємо, групу із шести людей, які намагались перепливти Тису, затримали в 300 метрах від кордону.
Оперативні співробітники Чопського прикордонного загону викрили спробу незаконного переправлення через українсько-словацький кордон двох чоловіків призовного віку. Схему організували двоє мешканців Закарпаття, які проживають у прикордонній зоні. За грошову винагороду у розмірі 18 000 доларів США вони погодилися доставити двох жителів Ужгорода до кордону.
Схема нелегального перетину кордону через Придністров’я була викрита на Одещині. Одесит за 6000 доларів перевозив військовозобов’язаних до Молдови, але його зупинили прикордонники.
Правоохоронці отримали оперативну інформацію про діяльність чоловіка, який за 6000 доларів пропонував доставити клієнтів до Молдови через Придністровський сегмент кордону. Оплата за «послугу» проводилася через криптогаманець спільника перевізника вже після прибуття до місця нелегального перетину кордону.
За матеріалами:
Finance.ua
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