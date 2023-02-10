Прибуток банківської системи у 2022 році впав у 3 рази — Нацбанк назвав причини — Finance.ua

Прибуток банківської системи у 2022 році впав у 3 рази — Нацбанк назвав причини Сьогодні 19:03 — Фондовий ринок

Прибуток банківської системи у 2022 році впав у 3 рази — Нацбанк назвав причини

У 2022 році платоспроможні банки отримали 24,7 млрд грн чистого прибутку проти 77,4 млрд грн у 2021 році. Рентабельність капіталу сектору становила 10,9% порівняно з 35,1% рік тому.

Про це повідомляється на сайті Національного банку.

Причини падіння прибутку

Головним чинником зниження прибутковості стало суттєве зростання відрахувань у резерви під понесені та очікувані збитки внаслідок війни.

Так, відрахування в резерви під кредити за рік становило 107,1 млрд грн, ще 11,7 млрд грн було сформовано під інші активи й ризики.

Чистий процентний дохід зріс на 29% порівняно з показниками попереднього року. Процентні доходи зросли значною мірою завдяки суттєвому припливу ліквідності в банківський сектор та її розміщенню в активи з вищою дохідністю, ніж у 2021 році.

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Після різкого зниження в перші місяці повномасштабної війни комісійні доходи відновили зростання завдяки стабільному попиту на банківські послуги та поступовому відновленню тарифів. Упродовж другого півріччя чистий комісійний дохід майже відновився до показників 2021 року, проте за підсумками року він скоротився на 14% у річному обчисленні.

Операційні витрати становили близько половини сукупного чистого процентного та чистого комісійного доходів. Чистий операційний прибуток до відрахувань у резерви зріс за рік на 75%. Зокрема, за підсумками ІV кварталу цей показник становив 41,9 млрд грн порівняно з 25 млрд грн у ІV кварталі 2021 року.

Очікування Нацбанку

Операційна ефективність забезпечує банкам першу лінію захисту для поглинання кредитних збитків. Національний банк очікує, що фінустанови з життєздатними бізнес-моделями, які спроможні генерувати операційні доходи, успішно впораються з покриттям втрат від ризиків і відновленням капіталу.

Станом на 1 січня 2023 року із 67 платоспроможних банків 46 були прибутковими та отримали чистий прибуток 45,6 млрд грн, що перекрило збитки 21 банку на загальну суму 20,8 млрд грн. Прибуток сектору концентрований: п’ять найприбутковіших банків сформували 89% усього прибутку.

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