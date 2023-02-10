НБУ оцінив втрати банків через війну — Finance.ua
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НБУ оцінив втрати банків через війну

Фондовий ринок
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НБУ оцінив втрати банків через війну
НБУ оцінив втрати банків через війну
За оцінками Національного банку України, втрати банків від операційного ризику вже сягнули 13 млрд грн та зростатимуть надалі.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю порталу LB.uа.
Він зазначив, що на початку війни Національний банк прийняв пакет антикризових заходів — ціла низка нормативів в частині оцінки стану банків не застосовувалась. Це дозволило стабілізувати ситуацію. Та водночас, це суттєво обмежує можливості аналізу.
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«Втрати є. І вони суттєві. Загалом втрати банків від операційного ризику вже сягнули 13 млрд грн та зростатимуть надалі. Значну частину цих збитків формують недоотримані доходи та втрати власного майна. Лише оцінка прямих втрат майна банків через війну на окупованих і вже деокупованих територіях перевищує 750 млн грн», — каже Пишний.
Про оцінку втрат від кредитного ризику вже говорилося — це близько 30% працюючого на початок великої війни кредитного портфеля.
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«У 2022 року ми усіляко спонукали банки до максимально об’єктивної оцінки стану активів та відображення цього. Умовно, якщо була потреба фіксувати збитки та робити реструктуризацію, яка дозволяє зберегти бізнес позичальників, зробити „кредитні канікули“, НБУ надавав таку можливість», — додав голова НБУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
lb.ua
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