Провідні криптобіржі заблокували акаунти росіян, які намагались обходити санкції — Finance.ua

Провідні криптобіржі заблокували акаунти росіян, які намагались обходити санкції Вчора 14:14 — Фондовий ринок

Провідні криптобіржі заблокували акаунти росіян, які намагались обходити санкції

Провідні криптовалютні біржі за ініціативи Державного бюро розслідувань заблокували акаунти громадян росії, які намагались обходити санкції, застосовані щодо російської федерації міжнародною спільнотою.

Про це повідомляє ДБР

«ДБР виявило, що окремі представники криптоіндустрії дозволяли користувачам з російської федерації та республіки білорусь здійснювати анонімні транскордонні валютообмінні та криптовалютні операції всупереч вимогам FATF, в обхід санкцій», — ідеться у повідомленні.

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Серед іншого це відбувалось і через українські вебсайти. Таким чином здійснювалося фінансування підривної діяльності проти України.

ДБР передало відповідну інформацію уповноваженим органам української влади, які у свою чергу звернулись до провідних світових криптовалютних бірж з проханням застосувати відповідні обмежувальні заходи.

«Криптовалютні біржі вже заблокували акаунти, на які вказала українська сторона», — зазначили в ДБР.

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