Пропозиції роботи для працівників без досвіду — Finance.ua
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Пропозиції роботи для працівників без досвіду

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Пропозиції роботи для працівників без досвіду
Пропозиції роботи для працівників без досвіду
Кількість вакансій зараз зростає на 10% на тиждень і в 1,5 раза на місяць. Але задовольнити всіх, хто потребує роботу, вітчизняний ринок праці поки не в змозі.
Про це сказано в матеріалі Finance.ua Робота без досвіду й освіти: пошуки за часів війни.
На порталі grc.ua розміщені 33% вакансій для працівників без досвіду роботи. Найбільше з них сконцентровані у Львові й області — 16% від усіх актуальних. Середня пропонована зарплата — 12 300 грн. По Києву таких вакансій 14%, а середня зарплата — 19 500 грн. Найнижчу зарплату для працівників без досвіду пропонують у Полтавській області — 8 500 грн.
Спеціалісти work.ua стверджують, що зазвичай, без досвіду шукають працівників на такі посади:
  • оператор чату або кол-центру;
  • перекладач;
  • продавець-консультант;
  • водій;
  • кур’єр;
  • прибиральник;
  • швачка;
  • офіціант;
  • бармен-касир;
  • менеджер з продажу.
Аналогічний список буде й для тих кандидатів, які не мають вищої освіти. Утім, є сфери, де відсутність освіти взагалі не критична. Наприклад, IT — тут звертають увагу на те, що вміє людина, а не на те, що написано у неї в дипломі. Або б’юті-індустрія. В ній так само потрібні навички, а не диплом.
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До речі, за підрахунками сайту robota.ua, водіям у середньому готові платити понад 26 тис. грн.

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«Понад третину всіх вакансій для працівників без досвіду роботи — зі сфери продажу, де в середньому готові платити за роботу 15 800 грн. Більшість з цих вакансій складають пропозиції роботи у сфері ритейл. Касири, продавці-консультанти, адміністратори торгових залів були затребувані й до війни, активно їх шукають і зараз. Окрім цього, компанії різних галузей активно шукають менеджерів з продажів та менеджерів по роботі з клієнтами у офіс чи віддалено», — кажуть аналітики grc.ua.
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За даними work.ua, декотрі роботодавці навмисно шукають менеджерів з продажу без досвіду роботи, оскільки легше навчити людину з нуля, ніж перевчити.
«Продажі — це сфера, через яку найлегше потрапити до будь-якої компанії», — звертають увагу фахівці.
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За матеріалами:
Finance.ua
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