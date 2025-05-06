Профільний комітет підтримав ратифікацію угоди про надра — Finance.ua

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Профільний комітет підтримав ратифікацію угоди про надра

Казна та Політика
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Профільний комітет підтримав ратифікацію угоди про надра
Профільний комітет підтримав ратифікацію угоди про надра
Комітет з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому угоди про надра між Україною та США.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Він зазначив, що була внесена пропозиція у текст рішення комітету:
  • будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть протирічити цій угоді;
  • ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.
За його словами, за проголосували 11 членів комітету, один утримався, двоє не брали участі в голосуванні.

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Железняк зазначив, що ратифікація у Раді відбудеться 8 травня.
Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів. 2 травня уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.
Того ж дня Прем’єр Денис Шмигаль висловив сподівання, що Верховна Рада ратифікує підписану зі США угоду про надра до 8 травня.
За матеріалами:
Економічна Правда
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