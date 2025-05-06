Профільний комітет підтримав ратифікацію угоди про надра — Finance.ua

Профільний комітет підтримав ратифікацію угоди про надра Сьогодні 17:55 — Казна та Політика

Профільний комітет підтримав ратифікацію угоди про надра

Комітет з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію за основу та в цілому угоди про надра між Україною та США.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він зазначив, що була внесена пропозиція у текст рішення комітету:

будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови, не можуть протирічити цій угоді;

ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

За його словами, за проголосували 11 членів комітету, один утримався, двоє не брали участі в голосуванні.

Железняк зазначив, що ратифікація у Раді відбудеться 8 травня.

Нагадаємо, 1 травня міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр фінансів США підписали угоду щодо мінералів. 2 травня уряд подав до Верховної Ради для ратифікації угоду між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови.

Того ж дня Прем’єр Денис Шмигаль висловив сподівання, що Верховна Рада ратифікує підписану зі США угоду про надра до 8 травня.

Економічна Правда За матеріалами:

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