Продуктовий кошик подорожчав на чверть: економіст прогнозує зростання цін ще на 7-10% — Finance.ua
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Продуктовий кошик подорожчав на чверть: економіст прогнозує зростання цін ще на 7-10%

Особисті фінанси
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Продуктовий кошик подорожчав на чверть: економіст прогнозує зростання цін ще на 7-10%
Продуктовий кошик подорожчав на чверть: економіст прогнозує зростання цін ще на 7-10%
З початку року загальна вартість продуктового кошика збільшилася на чверть. І до кінця року продукти зростуть в ціні ще на 7-10%. Про це в коментарі УНН розповів економіст Олег Пендзин.
«З початку цього року... вартість продовольчої корзини виросла на 25%. Немає наразі жодного продукту, який би був дешевшим у порівнянні із початком року. Але лідерами є овочі, які зросли майже в два рази. І коли мова йде про овочі, то в першу чергу це борщовий набір: цибуля, морква, буряк, капуста. Найменше підскочила в ціні картопля — на 10-12%. Те саме стосується і фруктів, вони також подорожчали майже в два рази. У нас Херсонщина — овочева столиця України. Через те, що там окупація і на внутрішній український ринок ці продукти не йдуть, їх почали імпортувати. Але збільшилася ціна на долар, а імпортер закладає валютний ризик», — розповів Пендзин.
Щодо інших продуктів харчування:
  • хліб і хлібопродукти подорожчали щонайменше на 30%,
  • молоко — 20%,
  • цукор — 19%,
  • м‘ясо — приблизно на 20%;
  • майже не змінилася в ціні лише гречка.
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«Зараз панікують з приводу подорожчання яєць. Але на початку року вони коштували приблизно 37 грн за десяток, сьогодні — в середньому 48 грн за десяток. Тобто, вартість збільшилася приблизно на 17-18%, це при тому, що продовольча корзина в цілому — на 25%. У період квітень-червень яйце було дешевше, ніж на початку року. І вже з найнижчої за цей рік ціни воно почало рости. Але 70% вартості яйця — це комбікорм. А комбікорм — це кукурудза, яка зараз сильно підскочила в ціні. Тому, я думаю, що яйце буде рости в ціні і далі», — зазначив Пендзин.

Прогноз до кінця року

Економіст прогнозує, що до кінця року ціни на продукти зростуть ще на 7-10%. Окрім яєць, будуть дорожчати овочі з фруктами, які традиційно дорожчають після збору врожаю. Також збільшуватиметься вартість хлібобулочних виробів і круп, тому що ця категорія продовольства виготовлятиметься з нового врожаю, який є дорожчим. Щодо м’яса, то буде дорожчати курятина. Яловичину і свинину українці споживають менше, то помітного зростання цін на них не прогнозується.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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За матеріалами:
УНН
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